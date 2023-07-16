Дроны-камикадзе "Ланцет" могут начать производить за рубежом

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" могут начать производить за рубежом, рассказал в программе "Вести недели" телеканала "Россия-1" главный конструктор компании-разработчика Zala Aero Group Александр Захаров.

Он уточнил, что обсуждается возможность производства этих российских дронов-камикадзе сразу на нескольких континентах. Интерес у возможных партнёров "очень устойчивый".

В России производство "Ланцетов" налажено в здании бывшего торгового центра. По словам конструктора, это самое удобное решение: есть вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана и многое другое.