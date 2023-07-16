Дроны-камикадзе "Ланцет" могут начать производить за рубежом
Конструктор Захаров рассказал о возможном производстве "Ланцетов" за рубежом
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" могут начать производить за рубежом, рассказал в программе "Вести недели" телеканала "Россия-1" главный конструктор компании-разработчика Zala Aero Group Александр Захаров.
Он уточнил, что обсуждается возможность производства этих российских дронов-камикадзе сразу на нескольких континентах. Интерес у возможных партнёров "очень устойчивый".
В России производство "Ланцетов" налажено в здании бывшего торгового центра. По словам конструктора, это самое удобное решение: есть вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана и многое другое.
А ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, как БПЛА "Ланцет" стал грозой для техники ВСУ. Он подчеркнул, что с защитными действиями у Российской армии всё обстоит на высшем уровне. Подготовленные оборонительные рубежи не позволили ВСУ добиться значимых успехов в контрнаступлении.
ТАСС / Ладислав Карпов