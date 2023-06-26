Российский БПЛА "Ланцет" признали "массовым убийцей" военной техники армии Украины. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в материале для издания 19Fortyfive.

Сучиу подчеркнул, что хоть ВС РФ и не удалось одержать быстрой победы над киевским режимом в прошлом году, но с защитными действиями у Российской армии всё обстоит на высшем уровне. Подготовленные оборонительные рубежи не позволили ВСУ добиться значимых успехов в контрнаступлении.

Автор отметил, что во многом такому успеху Российская армия обязана барражирующему боеприпасу ZALA Lancet — БПЛА с автономной работой 40 минут и дальностью полёта 40 километров. По мнению Питера Сучиу, произведённый концерном "Калашников" дрон, несмотря на свою простоту, оказался смертоносным устройством, которому удаётся массово поражать бронетехнику, ПВО и артиллерию ВСУ.