ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 15:27
4762

Военный эксперт рассказал, как БПЛА "Ланцет" стал грозой для техники ВСУ

19Fortyfive: "Ланцет" оказался "массовым убийцей" для техники ВСУ

Российский БПЛА "Ланцет" признали "массовым убийцей" военной техники армии Украины. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в материале для издания 19Fortyfive.

Сучиу подчеркнул, что хоть ВС РФ и не удалось одержать быстрой победы над киевским режимом в прошлом году, но с защитными действиями у Российской армии всё обстоит на высшем уровне. Подготовленные оборонительные рубежи не позволили ВСУ добиться значимых успехов в контрнаступлении.

Автор отметил, что во многом такому успеху Российская армия обязана барражирующему боеприпасу ZALA Lancet — БПЛА с автономной работой 40 минут и дальностью полёта 40 километров. По мнению Питера Сучиу, произведённый концерном "Калашников" дрон, несмотря на свою простоту, оказался смертоносным устройством, которому удаётся массово поражать бронетехнику, ПВО и артиллерию ВСУ.

Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке
Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке

Власти США признают тяжёлые потери, которые пришлись на долю западной техники, переданной украинским войскам. Известно, что 15% от общего количества БМП Bradley, которые были переданы ВСУ, уничтожены или повреждены.

BannerImage

ТАСС / Марина Лысцева

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar