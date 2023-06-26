Военный эксперт рассказал, как БПЛА "Ланцет" стал грозой для техники ВСУ
19Fortyfive: "Ланцет" оказался "массовым убийцей" для техники ВСУ
Российский БПЛА "Ланцет" признали "массовым убийцей" военной техники армии Украины. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в материале для издания 19Fortyfive.
Сучиу подчеркнул, что хоть ВС РФ и не удалось одержать быстрой победы над киевским режимом в прошлом году, но с защитными действиями у Российской армии всё обстоит на высшем уровне. Подготовленные оборонительные рубежи не позволили ВСУ добиться значимых успехов в контрнаступлении.
Автор отметил, что во многом такому успеху Российская армия обязана барражирующему боеприпасу ZALA Lancet — БПЛА с автономной работой 40 минут и дальностью полёта 40 километров. По мнению Питера Сучиу, произведённый концерном "Калашников" дрон, несмотря на свою простоту, оказался смертоносным устройством, которому удаётся массово поражать бронетехнику, ПВО и артиллерию ВСУ.
Власти США признают тяжёлые потери, которые пришлись на долю западной техники, переданной украинским войскам. Известно, что 15% от общего количества БМП Bradley, которые были переданы ВСУ, уничтожены или повреждены.
ТАСС / Марина Лысцева