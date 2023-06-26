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26 июня, 14:33

Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке

В Сети появилось видео с последствиями обстрела ВСУ, в результате которого сегодня утром была повреждена донецкая соборная мечеть "Ахать Джами". Ролик опубликовал телеграм-канал "ДУМ РФ сегодня".

На записи видно, что обстрел повредил фасады зданий и выбил стёкла. Уточняется, что также пробита одна из стен мечети. К счастью, пострадавших нет.

Пострадавшая от обстрела ВСУ донецкая соборная мечеть. Видео © Telegram / ДУМ РФ сегодня

Председатель организации "Духовное управление мусульман Российской Федерации" Рашид Брагин отметил, что обстрелы Куйбышевского района Донецка, где находится "Ахать Джами", происходят каждый день. Из-за этого сейчас в мечети не проводятся богослужения. К устранению повреждений смогут приступить только после того, как в регионе изменится ситуация и прекратятся обстрелы.

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Очередной обстрел мечети "Ахать Джами" произошёл днём 26 июня. Скорее всего, ВСУ выбирали цель не случайно: с 27 июня по 1 июля мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.

Обложка ©

Telegram / ДУМ РФ сегодня

Юрий Лысенко
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