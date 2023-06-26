Украинские военные в преддверии Курбан-байрама обстреляли мечеть в Донецке

Вооружённые силы Украины обстреляли мечеть "Ахать Джами" в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела [ВСУ] Куйбышевского района получила повреждение соборная мечеть "Ахать Джами" по проспекту Маршала Жукова", — написал градоначальник.

По информации источника РИА "Новости" в силовых структурах, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет.

В этом году Курбан-байрам отмечается с вечера 27 июня по 1 июля. Это один из главных праздников мусульман.