Украинские военные в преддверии Курбан-байрама обстреляли мечеть в Донецке
Вооружённые силы Украины обстреляли мечеть "Ахать Джами" в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела [ВСУ] Куйбышевского района получила повреждение соборная мечеть "Ахать Джами" по проспекту Маршала Жукова", — написал градоначальник.
По информации источника РИА "Новости" в силовых структурах, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет.
В этом году Курбан-байрам отмечается с вечера 27 июня по 1 июля. Это один из главных праздников мусульман.
ВСУ били по Донецку и накануне. В результате обстрела есть жертвы. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР), ранено шесть человек. Два мирных жителя погибли.
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