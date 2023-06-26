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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 08:18
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Вынесен приговор огнемётчику ВСУ, обстрелявшему автобус в ЛНР

В ЛНР суд приговорил военнослужащего ВСУ к 15 годам колонии за обстрел автобуса

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) отправил на 15 лет в тюрьму огнемётчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Козлова, который дважды обстрелял микроавтобус с пассажирами в Рубежном. Об этом сообщает СК РФ и публикует кадры допроса.

Допрос военнослужащего ВСУ Евгения Козлова, обстрелявшего микроавтобус с мирными гражданами в Рубежном. Видео © t.me / Следком

"Приговором суда Козлову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство", — уточнили в ведомстве.

Следствие доказало, что 2 апреля 2022 года Козлов получил приказ от должностного лица 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады с позывным Лейтнаб на уничтожение мирного населения, которое пыталось эвакуироваться в сторону, контролируемую российскими военными. На улице Украинской в Рубежном Козлов два раза выстрелил из огнемёта РПВ-16 по движущемуся автобусу с обозначением "Люди".

В салоне находилось пятеро местных жителей, одна пассажирка пострадала в результате пожара. Козлов прекрасно осознавал, что обстреливает транспорт с гражданскими людьми, уточнили в СК. Свою вину он признал. Суд осудил украинского военного за покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), также Козлов признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Трое украинских военных получили сроки за преступления против мирных жителей
Трое украинских военных получили сроки за преступления против мирных жителей

Ранее сообщалось, что двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Как признались азовцы, они находились на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева и вели обстрел гражданских за попытку покинуть здание.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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t.me / Следком

Татьяна Миссуми
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