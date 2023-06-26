Вынесен приговор огнемётчику ВСУ, обстрелявшему автобус в ЛНР

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) отправил на 15 лет в тюрьму огнемётчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Козлова, который дважды обстрелял микроавтобус с пассажирами в Рубежном. Об этом сообщает СК РФ и публикует кадры допроса.

Допрос военнослужащего ВСУ Евгения Козлова, обстрелявшего микроавтобус с мирными гражданами в Рубежном. Видео © t.me / Следком

"Приговором суда Козлову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство", — уточнили в ведомстве.

Следствие доказало, что 2 апреля 2022 года Козлов получил приказ от должностного лица 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады с позывным Лейтнаб на уничтожение мирного населения, которое пыталось эвакуироваться в сторону, контролируемую российскими военными. На улице Украинской в Рубежном Козлов два раза выстрелил из огнемёта РПВ-16 по движущемуся автобусу с обозначением "Люди".

В салоне находилось пятеро местных жителей, одна пассажирка пострадала в результате пожара. Козлов прекрасно осознавал, что обстреливает транспорт с гражданскими людьми, уточнили в СК. Свою вину он признал. Суд осудил украинского военного за покушение на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), также Козлов признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Ранее сообщалось, что двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Как признались азовцы, они находились на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева и вели обстрел гражданских за попытку покинуть здание.