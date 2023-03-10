Трое украинских военнослужащих получили тюремные сроки за жестокое обращение с мирными жителями и применение запрещённых методов в вооружённом конфликте. Как сообщили в СК РФ, они полностью признались в содеянном.

В ДНР и ЛНР трое украинских военных получили сроки за преступления против мирных жителей. Видео © t.me / Следком

"На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трём уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля", — сообщили в СК.

Все граждане признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов. Также Буткевич осуждён за покушение на убийство двух лиц и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, Шель — за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти.

Похозея осудили на восемь с половиной лет, Максима Буткевича — на тринадцать лет, а Владислава Шеля — на восемнадцать с половиной лет. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.