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9 мая, 15:29

Ведьмак и Расти из "Азова" пойдут под суд за расстрел мирных жителей с крыши дома в Мариуполе

Генпрокуратура: Двух боевиков "Азова" будут судить в ДНР за убийства гражданских

<p>Иван Бочкарёв. Фото © <a href="https://tribunal.ru/mariupol/tribunal-v-deystvii-16-zverstv-boytsa-azova-vedmaka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>"Трибунал"</p>

Иван Бочкарёв. Фото © Сайт "Трибунал"

Двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего водителя-стрелка взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" Ивана Бочкарёва и 23-летнего пулемётчика первого взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" Дмитрия Канупера", — говорится в сообщении.

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Как признались сами азовцы, в марте прошлого года Канупер с позывным Расти и Бочкарёв с позывным Ведьмак, находясь на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева, получили приказ об устранении мирных жителей от командира ВСУ. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. В результате погибло трое мужчин, ещё один смог укрыться от обстрела.

Канупер и Бочкарёв обвиняются по статьям "Применение запрещённых средств и методов ведения войны", "Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти".

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Ранее Лайф сообщал, что 19-летнему украинцу из Воронежа грозит семь лет тюрьмы за сбор денег для нацбата "Азов". Он выкладывал на своих страницах националистические посты, в одном из которых попросил пользователей задонатить украинским националистам на пикап.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Никита Никонов
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