Ведьмак и Расти из "Азова" пойдут под суд за расстрел мирных жителей с крыши дома в Мариуполе

Двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего водителя-стрелка взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" Ивана Бочкарёва и 23-летнего пулемётчика первого взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" Дмитрия Канупера", — говорится в сообщении.

Как признались сами азовцы, в марте прошлого года Канупер с позывным Расти и Бочкарёв с позывным Ведьмак, находясь на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева, получили приказ об устранении мирных жителей от командира ВСУ. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. В результате погибло трое мужчин, ещё один смог укрыться от обстрела.

Канупер и Бочкарёв обвиняются по статьям "Применение запрещённых средств и методов ведения войны", "Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти".

Ранее Лайф сообщал, что 19-летнему украинцу из Воронежа грозит семь лет тюрьмы за сбор денег для нацбата "Азов". Он выкладывал на своих страницах националистические посты, в одном из которых попросил пользователей задонатить украинским националистам на пикап.