19-летнему украинцу из Воронежа грозит 7 лет тюрьмы за сбор денег для нацбата "Азов"

19-летний украинец из Воронежа в соцсетях собирал деньги для нацбатальона "Азов"*, за что может присесть в тюрьму на немалый срок. Подробности истории публикует SHOT.

Совершенно не стесняясь, Илья часто выкладывал на своих страницах националистические посты, в том числе с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым. А в одном парень просил пользователей задонатить украинским националистам на пикап и привязал банковскую карту. При этом сам он в этот момент находился в Калининградской области.

Жаждущий внимания парень всё же получил его, вот только не от подписчиков. Постами очень заинтересовались полицейские и не смогли пройти мимо. В итоге Илью задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Ранее Лайф рассказывал о ещё одном молодом диверсанте. 18-летний житель Липецка готовился совершить поджог техники на военном аэродроме и хотел уехать на Украину, воевать против России на стороне ВСУ.