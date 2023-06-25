До шести человек возросло число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка
Количество пострадавших после сегодняшнего обстрела ВСУ Донецка выросло до шести. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения", — говорится в сообщении.
До этого была информация об одном погибшем и минимум двух пострадавших, о чём сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин. По предварительным данным, украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS.
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