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25 июня, 16:40

До шести человек возросло число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка

Количество пострадавших после сегодняшнего обстрела ВСУ Донецка выросло до шести. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами

ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами

До этого была информация об одном погибшем и минимум двух пострадавших, о чём сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин. По предварительным данным, украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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