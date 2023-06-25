ВСУ обстреляли центр Донецка, один человек погиб

Украинские войска обстреляли в воскресенье, 25 июня, центр Донецка. Атаке подвергся Киевский район города. В результате удара погиб минимум один человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ "Акула" погиб человек, есть раненые. Подробности уточняются", — написал он в телеграм-канале.

Вероятно, ВСУ ударили по городу из РСЗО HIMARS. По некоторым данным, погибшим оказался 18-летний молодой человек. Также, по информации местного телеканала "Юнион", пострадало минимум два человека.