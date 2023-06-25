ВСУ обстреляли центр Донецка, один человек погиб
Украинские войска обстреляли в воскресенье, 25 июня, центр Донецка. Атаке подвергся Киевский район города. В результате удара погиб минимум один человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ "Акула" погиб человек, есть раненые. Подробности уточняются", — написал он в телеграм-канале.
Вероятно, ВСУ ударили по городу из РСЗО HIMARS. По некоторым данным, погибшим оказался 18-летний молодой человек. Также, по информации местного телеканала "Юнион", пострадало минимум два человека.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по окраинам Луганска. Предварительно, украинские военные использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.
ТАСС / Тришин Николай