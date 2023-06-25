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25 июня, 09:51

ВСУ выпустили шесть снарядов по сахарному заводу в Курской области

Украинская армия атаковала посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщает телеграм-канал SHOT. Населённый пункт находится в 1,5 километра от границы c Незалежной.

Удары ВСУ наносили в ночь на 24 июня по территории сахарного завода. Противник выпустил шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

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Напомним, 18 июня ВСУ уже обстреливали сахарный завод в Тёткине. В тот раз тоже никто не пострадал. Но разрушения оказались немалыми. Лайф показал кадры последствий.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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