ВСУ выпустили шесть снарядов по сахарному заводу в Курской области
Украинская армия атаковала посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщает телеграм-канал SHOT. Населённый пункт находится в 1,5 километра от границы c Незалежной.
Удары ВСУ наносили в ночь на 24 июня по территории сахарного завода. Противник выпустил шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.
Напомним, 18 июня ВСУ уже обстреливали сахарный завод в Тёткине. В тот раз тоже никто не пострадал. Но разрушения оказались немалыми. Лайф показал кадры последствий.
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