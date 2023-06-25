ВСУ выпустили шесть снарядов по сахарному заводу в Курской области

Удары ВСУ наносили в ночь на 24 июня по территории сахарного завода. Противник выпустил шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

В Курской области ударный беспилотник с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни

Напомним, 18 июня ВСУ уже обстреливали сахарный завод в Тёткине. В тот раз тоже никто не пострадал. Но разрушения оказались немалыми. Лайф показал кадры последствий.