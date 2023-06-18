ВСУ обстреляли сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области
Сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / SHOT
Сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.
Предприятие расположено в посёлке Тёткино. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области.