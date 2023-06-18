Регион

Уведомления отключены

18 июня, 13:21

ВСУ обстреляли сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области

<p>Сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

Сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

  • Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT

Последствия обстрела ВСУ завода в Курской области. Фото © Telegram / SHOT

1 / 4

Предприятие расположено в посёлке Тёткино. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет.

ВСУ обстреляли село в Курской области

ВСУ обстреляли село в Курской области

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области.

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров