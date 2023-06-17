ВСУ обстреляли село в Курской области

Украинские войска обстреляли село Сальное Хомутовского района Курской области. Всего было пять прилётов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал. Повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки.

"Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация", — написал глава области в телеграм-канале.