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17 июня, 05:47

ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Сальное в Курской области

Украинские войска обстреляли село Сальное Хомутовского района Курской области. Всего было пять прилётов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал. Повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки.

"Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация", — написал глава области в телеграм-канале.

Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона

Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона

Ранее Лайф рассказывал, что украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны в Херсонской области. Погиб трёхлетний ребёнок во дворе собственного дома.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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