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Опубликовано 15 июня 2023, 08:32

При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок

Украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны в Херсонской области, погиб трёхлетний ребёнок во дворе собственного дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны Херсонской области. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа

Украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны Херсонской области. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа

"Украинские боевики обстреливают посёлок городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. <…> Погиб трёхлетний ребёнок. На момент обстрела он находился во дворе дома", — указано в телеграм-канале администрации.

Там подчеркнули, что точное число жертв и пострадавших уточняется. Есть разрушения частных домов, осколками посечены стены и крыши.

Двое жителей приграничной деревни в Брянской области пострадали под миномётным обстрелом ВСУ
Двое жителей приграничной деревни в Брянской области пострадали под миномётным обстрелом ВСУ

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела украинскими войсками детского оздоровительного лагеря под Геническом в Херсонской области.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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