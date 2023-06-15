При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок

Украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны в Херсонской области, погиб трёхлетний ребёнок во дворе собственного дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Украинская армия нанесла удар по посёлку Днепряны Херсонской области. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа

"Украинские боевики обстреливают посёлок городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. <…> Погиб трёхлетний ребёнок. На момент обстрела он находился во дворе дома", — указано в телеграм-канале администрации.

Там подчеркнули, что точное число жертв и пострадавших уточняется. Есть разрушения частных домов, осколками посечены стены и крыши.