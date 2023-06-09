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9 июня, 17:00

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ детского лагеря в Херсонской области

Сальдо: Один человек погиб при обстреле ВСУ детского лагеря под Геническом

Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела украинскими войсками детского оздоровительного лагеря под Геническом в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Ещё одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке", — сообщил он в опубликованном обращении.

По словам Сальдо, одна ракета была сбита российскими системами ПВО, но две всё же достигли цели. В результате обстрела один человек погиб, ещё один получил ранения.

"Это притом, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям. <...> Отольётся всё это киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала", — добавил Сальдо.

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9 июня детский лагерь под Геническом подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. ВС Украины выпустили по пионерлагерю три британские ракеты Storm Shadow. В Херсоне обстрел ВСУ пионерлагеря с эвакуированными детьми назвали геноцидом.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Ирина Фальке
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