Один человек погиб в результате обстрела ВСУ детского лагеря в Херсонской области

Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела украинскими войсками детского оздоровительного лагеря под Геническом в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Ещё одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке", — сообщил он в опубликованном обращении.

По словам Сальдо, одна ракета была сбита российскими системами ПВО, но две всё же достигли цели. В результате обстрела один человек погиб, ещё один получил ранения.