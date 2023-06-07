"Ударили не только по нам": Эксперт рассказал о последствиях украинского теракта на Каховской ГЭС

В результате украинского теракта на Каховской ГЭС пострадают и левый берег, который находится под контролем росийских военнослужащих, и правый, украинский. Об этом рассказал доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики России Владимир Тетельмин.

"Пострадают оба берега – тот, что находится под контролем наших сил, и тот, что контролируют украинские нацисты. Так что они ударили не только по нам, но и по себе", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".