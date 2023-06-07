"Ударили не только по нам": Эксперт рассказал о последствиях украинского теракта на Каховской ГЭС
Эксперт Тетельмин: Оба берега Днепра пострадают из-за теракта на Каховской ГЭС
В результате украинского теракта на Каховской ГЭС пострадают и левый берег, который находится под контролем росийских военнослужащих, и правый, украинский. Об этом рассказал доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики России Владимир Тетельмин.
"Пострадают оба берега – тот, что находится под контролем наших сил, и тот, что контролируют украинские нацисты. Так что они ударили не только по нам, но и по себе", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Тетельмина, через двое-трое суток, то есть к четвергу, вода опорожнит водохранилище и тогда наводнение прекратится. При этом ущерб за это время будет нанесён немалый, поскольку разрушение достаточно мощное.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. Власти Херсонской области ввели режим ЧС. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
ТАСС / Алексей Коновалов