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Опубликовано 14 июня 2023, 15:17
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Двое жителей приграничной деревни в Брянской области пострадали под миномётным обстрелом ВСУ

Губернатор Богомаз: Двое пострадали из-за украинского обстрела деревни в Брянской области

Деревня Грудская Севского района Брянской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате миномётного обстрела пострадали два человека.

"Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа загорелся жилой дом после обстрела ВСУ. Пострадавших нет. Кроме того, украинская армия на днях обстреляла село Новая Погощь Суземского района. Там в результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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