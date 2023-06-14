Двое жителей приграничной деревни в Брянской области пострадали под миномётным обстрелом ВСУ
Губернатор Богомаз: Двое пострадали из-за украинского обстрела деревни в Брянской области
Деревня Грудская Севского района Брянской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате миномётного обстрела пострадали два человека.
"Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа загорелся жилой дом после обстрела ВСУ. Пострадавших нет. Кроме того, украинская армия на днях обстреляла село Новая Погощь Суземского района. Там в результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом.
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