В брянском селе Ломаковка после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа после обстрела со стороны Украины загорелся жилой дом. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, среди жителей никто не пострадал.

"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.