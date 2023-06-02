В брянском селе Ломаковка после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка
В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа после обстрела со стороны Украины загорелся жилой дом. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, среди жителей никто не пострадал.
"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе посёлка Найтоповичи в Брянской области. Дрон нашли в 70 километрах от границы с Украиной. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
t.me / МЧС РФ