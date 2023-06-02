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2 июня, 05:15

Ещё одно село в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Новая Погощь

Село Новая Погощь Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил глава Брянской области.

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Ранее Богомаз сообщил, что в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа также загорелся жилой дом после обстрела украинскими вооружёнными силами. Пострадавших нет.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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