Ещё одно село в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ

Село Новая Погощь Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил глава Брянской области.