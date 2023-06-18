ВСУ обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области

Вооружённые силы Украины открыли огонь по пункту временного размещения людей в Скадовском районе Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в посёлок Лазурное и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор в посёлке Рыково (Партизаны). Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах", — написал он в телеграм-канале, отметив, что данные о пострадавших пока уточняются.

Также Сальдо сообщил, что противник выпустил два кассетных заряда с противопехотными минами "Лепесток" по эвакуационному пункту в Голой Пристани. Это город, который попал в зону подтопления после разрушения Каховской ГЭС. К счастью, обошлось без пострадавших, но в связи с минной опасностью в обстрелянном районе временно запретили движение транспорта и, соответственно, перемещение людей.