В Херсонской области заявили о нехватке у ВСУ людей для контрнаступления
Сальдо заявил о нехватке у ВСУ человеческого ресурса для контрнаступления
Украинские военнослужащие могут лишь объявлять о контрнаступлении, однако совершить его они не способны. Как заявил газете "Известия" врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо, у ВСУ не хватает человеческого ресурса для наступления.
В беседе с газетой он оценил заявления об украинском наступлении одной пословицей: "Говорить и делать — это две большие разницы". По его оценке, в рядах украинской армии наблюдается серьёзный дефицит живой силы.
"Заявлять об этом контрнаступлении они могут, а вот совершать — не могут. Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким "злобоевым" духом воевать на этом оружии, у них нет", — объяснил Сальдо.
Чиновник объяснил, что всё меньше украинцев идут воевать, так как внутри украинского общества зреет внутренний протест: с каждым днём они всё больше получают "доступ к правде". По этой причине совсем скоро может настать тот час, когда они всё осознают, убеждён Сальдо.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Позже глава государства сообщил, что Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники.
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