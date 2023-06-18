В Херсонской области заявили о нехватке у ВСУ людей для контрнаступления

Украинские военнослужащие могут лишь объявлять о контрнаступлении, однако совершить его они не способны. Как заявил газете "Известия" врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо, у ВСУ не хватает человеческого ресурса для наступления.

В беседе с газетой он оценил заявления об украинском наступлении одной пословицей: "Говорить и делать — это две большие разницы". По его оценке, в рядах украинской армии наблюдается серьёзный дефицит живой силы.

"Заявлять об этом контрнаступлении они могут, а вот совершать — не могут. Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким "злобоевым" духом воевать на этом оружии, у них нет", — объяснил Сальдо.