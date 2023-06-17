Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей
Минобороны сообщило о попытках ВСУ наступать по трём направлениям
Украинские войска пытаются наступать на трёх направлениях, но российские военные отражают атаки противника. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", — доложил он.
По словам Конашенкова, в районе Времевского выступа группировка войск "Восток" с помощью ударов авиации и огня артиллерии за минувшие сутки отразила три атаки ВСУ близ посёлка Новодонецкое ДНР и села Левадное Запорожской области. В результате было уничтожено до 30 украинских военных, два танка и ещё столько же боевых машин пехоты.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражён, отметили в Минобороны.
ТАСС / Станислав Красильников