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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 11:33
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Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей

Минобороны сообщило о попытках ВСУ наступать по трём направлениям

Украинские войска пытаются наступать на трёх направлениях, но российские военные отражают атаки противника. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", — доложил он.

По словам Конашенкова, в районе Времевского выступа группировка войск "Восток" с помощью ударов авиации и огня артиллерии за минувшие сутки отразила три атаки ВСУ близ посёлка Новодонецкое ДНР и села Левадное Запорожской области. В результате было уничтожено до 30 украинских военных, два танка и ещё столько же боевых машин пехоты.

Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении
Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражён, отметили в Минобороны.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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