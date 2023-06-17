Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Нанесён удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Российские Вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что цель удара была достигнута, назначенный объект поражён.
А 13 июня стало известно, что Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по резервам украинских войск и складам ВСУ, где хранилось иностранное оружие. Все цели были поражены.
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