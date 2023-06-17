Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские Вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что цель удара была достигнута, назначенный объект поражён.