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17 июня, 10:53

Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ

Минобороны: Нанесён удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские Вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что цель удара была достигнута, назначенный объект поражён.

ВКС РФ высокоточным ударом поразили места производства ударных дронов ВСУ

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А 13 июня стало известно, что Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по резервам украинских войск и складам ВСУ, где хранилось иностранное оружие. Все цели были поражены.

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Telegram / Минобороны России

Андрей Григорьев

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