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Опубликовано 15 июня 2023, 11:09

ВКС РФ высокоточным ударом поразили места производства ударных дронов ВСУ

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили места производства украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметил он.

Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ
Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ

А 13 июня стало известно, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием по резервам украинских войск и складам ВСУ, где хранилось иностранное оружие. Все цели были поражены.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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