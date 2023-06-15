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15 июня, 11:09

ВКС РФ высокоточным ударом поразили места производства ударных дронов ВСУ

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили места производства украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметил он.

Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ

Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ

А 13 июня стало известно, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием по резервам украинских войск и складам ВСУ, где хранилось иностранное оружие. Все цели были поражены.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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