ВКС РФ высокоточным ударом поразили места производства ударных дронов ВСУ
Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили места производства украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметил он.
А 13 июня стало известно, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием по резервам украинских войск и складам ВСУ, где хранилось иностранное оружие. Все цели были поражены.
Vk / Минобороны России