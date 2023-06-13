Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия
Минобороны: Удары высокоточным оружием нанесены по резервам и складам оружия ВСУ
Российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного базирования по резервам Вооружённых сил Украины и складам иностранного оружия в этой стране, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства", — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены, цели удара удалось достичь.
Как сообщал Лайф, накануне в рамках спецоперации ВС РФ тоже нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВСУ, но тогда применялось вооружение большой дальности морского базирования.
VK / Минобороны России