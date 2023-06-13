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Опубликовано 13 июня 2023, 11:12
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Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

Минобороны: Удары высокоточным оружием нанесены по резервам и складам оружия ВСУ

Российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного базирования по резервам Вооружённых сил Украины и складам иностранного оружия в этой стране, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства", — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены, цели удара удалось достичь.

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В Донбассе уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ

Как сообщал Лайф, накануне в рамках спецоперации ВС РФ тоже нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВСУ, но тогда применялось вооружение большой дальности морского базирования.

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VK / Минобороны России

Андрей Григорьев
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