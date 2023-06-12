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Опубликовано 12 июня 2023, 10:50

В Донбассе уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ

ВС РФ ликвидировали в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он.

Кроме того, вблизи населённого пункта Григоровка ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

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Ранее Лайф писал, что российская авиация Центральной группировки войск нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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