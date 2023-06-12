Российская авиация нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества

В ходе спецоперации на Украине российская авиация Центральной группировки войск нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате атаки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Российские военные также ликвидировали гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых миномётов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Из "Солнцепёка" были сожжены опорные пункты противника, а также уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и БПЛА типа "Лелека-100", добавил Савчук.