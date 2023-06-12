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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 04:55
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Российская авиация нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Российская авиация нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества

В ходе спецоперации на Украине российская авиация Центральной группировки войск нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате атаки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Российские военные также ликвидировали гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых миномётов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Из "Солнцепёка" были сожжены опорные пункты противника, а также уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и БПЛА типа "Лелека-100", добавил Савчук.

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Ранее Лайф писал, что бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских солдат провести разведку боем на Лисичанском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также силами Российской армии была отражена атака ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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