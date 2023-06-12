Российская армия отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских солдат провести разведку боем на Лисичанском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также силами Российской армии была отражена атака ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении. Его слова приводит РИА "Новости".

"Подразделениями Южной группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении", — доложил Астафьев.

Это не единственный успех российских войск, о котором сообщил Астафьев. Так, по его словам, бойцы ВС РФ ликвидировали огневые позиции 120-миллиметровых миномётов ВСУ в районе населённых пунктов Хромово, Дружба и Белогоровка. Неподалёку от последнего посёлка также были атакованы из "Тюльпана" пункт хранения боекомплекта и оборонительные позиции противника.