ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 02:41
10373

Российская армия отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских солдат провести разведку боем на Лисичанском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также силами Российской армии была отражена атака ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении. Его слова приводит РИА "Новости".

"Подразделениями Южной группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении", — доложил Астафьев.

Это не единственный успех российских войск, о котором сообщил Астафьев. Так, по его словам, бойцы ВС РФ ликвидировали огневые позиции 120-миллиметровых миномётов ВСУ в районе населённых пунктов Хромово, Дружба и Белогоровка. Неподалёку от последнего посёлка также были атакованы из "Тюльпана" пункт хранения боекомплекта и оборонительные позиции противника.

Российский "Солнцепек" сжёг украинские опорные пункты под Артёмовском
Российский "Солнцепек" сжёг украинские опорные пункты под Артёмовском

Ранее стало известно, что Южная группировка российских войск уничтожила за сутки до 230 военных ВСУ в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, вклинения в оборону допущено не было.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar