Минобороны: ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ в ходе боёв в районе Артёмовска

Южная группировка российских войск уничтожила за сутки до 230 военных ВСУ в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики активными действиями Южной группировки войск в течение суток были успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики", — отметил представитель Минобороны на брифинге.

Вклинения в оборону допущено не было, подчеркнул Конашенков. В ходе боёв уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.