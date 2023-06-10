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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 12:37
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Минобороны: ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ в ходе боёв в районе Артёмовска

Южная группировка российских войск уничтожила за сутки до 230 военных ВСУ в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики активными действиями Южной группировки войск в течение суток были успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики", — отметил представитель Минобороны на брифинге.

Вклинения в оборону допущено не было, подчеркнул Конашенков. В ходе боёв уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по штабам двух бригад ВСУ в Харькове и ДНР. Кроме того, российские военные за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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