Российские военные нанесли удары по штабам бригад ВСУ в Харькове и ДНР
Министерство обороны: ВС РФ поразили штабы двух бригад ВСУ в Харькове и ДНР
Вооружённые силы России поразили в ДНР и Харькове штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", — сказал Конашенков.
По словам представителя Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 122 районах.
Ранее сообщалось, что ВС России сорвали попытки атак двух украинских штурмовых групп. Удары артиллерии и армейской авиации были нанесены по вражеским боевым бронированным машинам 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ.
ТАСС / Станислав Красильников/