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Опубликовано 10 июня 2023, 12:21

Российские военные нанесли удары по штабам бригад ВСУ в Харькове и ДНР

Министерство обороны: ВС РФ поразили штабы двух бригад ВСУ в Харькове и ДНР

Вооружённые силы России поразили в ДНР и Харькове штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 122 районах.

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Ранее сообщалось, что ВС России сорвали попытки атак двух украинских штурмовых групп. Удары артиллерии и армейской авиации были нанесены по вражеским боевым бронированным машинам 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ.

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ТАСС / Станислав Красильников/

Никита Никонов
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