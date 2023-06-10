Российские военные нанесли удары по штабам бригад ВСУ в Харькове и ДНР

Вооружённые силы России поразили в ДНР и Харькове штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 122 районах.