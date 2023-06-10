ВС России сорвали попытки атак двух украинских штурмовых групп
Военные России сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, которые приводит РИА "Новости", удары артиллерии и армейской авиации сорвали попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Торское и Серебрянское Лесничество.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Глава государства объяснил провал мужеством и героизмом участников СВО.
t.me / Минобороны России