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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 04:19
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ВС России сорвали попытки атак двух украинских штурмовых групп

Военные России сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", удары артиллерии и армейской авиации сорвали попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Торское и Серебрянское Лесничество.

Какие первые итоги контрнаступления ВСУ
Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Глава государства объяснил провал мужеством и героизмом участников СВО.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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