ВС России сорвали попытки атак двух украинских штурмовых групп

Военные России сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", удары артиллерии и армейской авиации сорвали попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Торское и Серебрянское Лесничество.