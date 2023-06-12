Опубликовано видео, как "Аллигатор" уничтожил украинскую бронемашину
Минобороны показало видео уничтожения вертолётом Ка-52 бронемашины ВСУ
Экипаж вертолёта Ка-52 ВКС РФ уничтожил движущуюся украинскую бронемашину на Запорожском направлении. Соответствующее видео показало Министерство обороны России.
Ка-52 уничтожил украинскую бронемашину в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой", — отметили в ведомстве, уточнив, что бронированная машина противника была уничтожена вместе с экипажем.
Ранее Лайф писал, что российские экипажи вертолётов Ка-52 ("Аллигатор") уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Видео с моментом ликвидации также показало Министерство обороны РФ.
Telegram / Минобороны России