"Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой", — отметили в ведомстве, уточнив, что бронированная машина противника была уничтожена вместе с экипажем.