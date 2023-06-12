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Опубликовано 12 июня 2023, 10:22
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Опубликовано видео, как "Аллигатор" уничтожил украинскую бронемашину

Минобороны показало видео уничтожения вертолётом Ка-52 бронемашины ВСУ

Экипаж вертолёта Ка-52 ВКС РФ уничтожил движущуюся украинскую бронемашину на Запорожском направлении. Соответствующее видео показало Министерство обороны России.

Ка-52 уничтожил украинскую бронемашину в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой", — отметили в ведомстве, уточнив, что бронированная машина противника была уничтожена вместе с экипажем.

Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица
Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица

Ранее Лайф писал, что российские экипажи вертолётов Ка-52 ("Аллигатор") уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Видео с моментом ликвидации также показало Министерство обороны РФ.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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