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Опубликовано 11 июня 2023, 07:43
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Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Российские экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Видео с моментом ликвидации обнародовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — указывается в сообщении.

В результате украинские войска лишились трёх боевых бронированных машин вместе с экипажами.

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ
Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Ранее Минобороны показало, как ВС РФ прицельно бьют ударными дронами по украинским танкам.

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Telegram / Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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