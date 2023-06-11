Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ
Российские экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Видео с моментом ликвидации обнародовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.
Уничтожение экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — указывается в сообщении.
В результате украинские войска лишились трёх боевых бронированных машин вместе с экипажами.
Ранее Минобороны показало, как ВС РФ прицельно бьют ударными дронами по украинским танкам.
Telegram / Минобороны РФ