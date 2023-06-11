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11 июня, 07:43

"Попадание, отхожу": Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Российские экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. Видео с моментом ликвидации обнародовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — указывается в сообщении.

В результате украинские войска лишились трёх боевых бронированных машин вместе с экипажами.

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Ранее Минобороны показало, как ВС РФ прицельно бьют ударными дронами по украинским танкам.

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Telegram / Минобороны РФ

Светлана Оперук
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