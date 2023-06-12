Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица

Российские войска с применением FPV-дронов (беспилотники-камикадзе с видом от первого лица) уничтожили опорные пункты украинской армии на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Применение российских FPV-дронов на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны

На кадрах видно, как дрон-камикадзе наводят на цель от первого лица. Далее — уничтожение укреплений ВСУ. Поражение пункта противника контролируется с помощью другого БПЛА.

"Операторами подразделений ВС РФ были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен", — говорится в сообщении.