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12 июня, 06:38

Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица

Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ в зоне СВО

Российские войска с применением FPV-дронов (беспилотники-камикадзе с видом от первого лица) уничтожили опорные пункты украинской армии на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Применение российских FPV-дронов на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны

На кадрах видно, как дрон-камикадзе наводят на цель от первого лица. Далее — уничтожение укреплений ВСУ. Поражение пункта противника контролируется с помощью другого БПЛА.

"Операторами подразделений ВС РФ были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен", — говорится в сообщении.

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Ранее Армия РФ отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении. Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских солдат провести разведку боем на Лисичанском направлении.

Обложка ©

Telegram / Минобороны

Светлана Оперук
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