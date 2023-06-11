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11 июня, 13:25

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских беспилотных катеров, которые пытались атаковать корабль "Приазовье" в Чёрном море. Кадры ведомство разместило в своём телеграм-канале.

Уничтожение катеров, атаковавших корабль "Приазовье". Видео © Telegram / Минобороны России

"Сегодня около одного часа 30 минут московского времени Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота", — отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сбит ещё один украинский штурмовик Су-25

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Тем временем "Приазовье" продолжает выполнение поставленных задач и контролирует обстановку по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Примечательно, что во время попытки нападения катеров на российский корабль в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk ВВС США.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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