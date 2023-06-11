Сбит ещё один украинский штурмовик Су-25
Конашенков: Средства ПВО России сбили украинский Су-25 под Херсоном
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он на брифинге.
По словам Конашенкова, также за прошедшие сутки были перехвачены пять снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Ещё были уничтожены восемь беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Кременец и Липовое (ДНР), Сладководное и Сладкая Балка (Запорожская область), Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка (ЛНР).
А ранее в Минобороны рассказали о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота. По данным ведомства, украинские войска хотели провести атаку с помощью шести морских беспилотных катеров. В результате все они были уничтожены, а "Приазовье" повреждений не получил.
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