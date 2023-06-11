Сбит ещё один украинский штурмовик Су-25

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, также за прошедшие сутки были перехвачены пять снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Ещё были уничтожены восемь беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Кременец и Липовое (ДНР), Сладководное и Сладкая Балка (Запорожская область), Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка (ЛНР).