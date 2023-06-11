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11 июня, 11:25

ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью катерами корабль "Приазовье" в Чёрном море

Минобороны заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье"

<p>Разведывательный корабль "Приазовье". Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Разведывательный корабль "Приазовье". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Шесть украинских беспилотных катеров атаковали российский военный корабль "Приазовье" Черноморского флота, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атака произошла в ночь на 11 июня.

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Приазовье" продолжает выполнение поставленных задач и контролирует обстановку по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Также в министерстве сообщили, что в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk ВВС США.

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Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила украинскую ДРГ под Купянском. Также за минувшие сутки была сорвана попытка переброски резерва у посёлка Молчаново Харьковской области.

Наталья Исакова
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