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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 11:25
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ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью катерами корабль "Приазовье" в Чёрном море

Минобороны заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье"

Разведывательный корабль "Приазовье". Фото © Черноморский Флот / А. Бричевский

Разведывательный корабль "Приазовье". Фото © Черноморский Флот / А. Бричевский

Шесть украинских беспилотных катеров атаковали российский военный корабль "Приазовье" Черноморского флота, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атака произошла в ночь на 11 июня.

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Приазовье" продолжает выполнение поставленных задач и контролирует обстановку по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Также в министерстве сообщили, что в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk ВВС США.

Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ
Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила украинскую ДРГ под Купянском. Также за минувшие сутки была сорвана попытка переброски резерва у посёлка Молчаново Харьковской области.

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Наталья Исакова
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