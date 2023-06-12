Российская армия нанесла удар по местам дислокации резервов ВСУ

В рамках спецоперации ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель удара оказалась достигнута, поражены все назначенные объекты.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ", — указал он.