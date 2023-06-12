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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 11:03
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Российская армия нанесла удар по местам дислокации резервов ВСУ

В рамках спецоперации ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель удара оказалась достигнута, поражены все назначенные объекты.

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"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ", — указал он.

Ранее Лайф писал о том, что бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских солдат провести разведку боем на Лисичанском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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