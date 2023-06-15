ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 11:13

Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении уничтожены до 340 военных ВСУ

До 340 украинских военных могли быть уничтожены в зоне специальной военной операции на Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника в этом районе он назвал гаубицу Д-30, две боевые бронемашины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах Новомихайловки, Новгородского и Славного в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А в районах населённых пунктов Артёмово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации было нанесено поражение подразделениям 24, 54 и 110-й механизированных бригад украинской армии.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.

Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска
Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска

Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar