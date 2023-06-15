Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении

До 340 украинских военных могли быть уничтожены в зоне специальной военной операции на Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника в этом районе он назвал гаубицу Д-30, две боевые бронемашины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах Новомихайловки, Новгородского и Славного в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А в районах населённых пунктов Артёмово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации было нанесено поражение подразделениям 24, 54 и 110-й механизированных бригад украинской армии.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.