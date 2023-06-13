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Опубликовано 13 июня 2023, 11:29
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Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска

Конашенков: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 275 военных

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине уничтожила за сутки в районе Времевского выступа и Артёмовска (Бахмута) порядка 275 солдат и офицеров ВСУ. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на Южно-Донецком направлении он назвал четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также упомянул гаубицу "Мста-Б".

По словам Конашенкова, в районе населённого пункта Ровнополь за сутки были успешно отражены две атаки противника, поражены два украинских танка и три боевые бронемашины. В районе населённого пункта Пречистовка в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре боевые машины пехоты.

Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении
Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники.

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Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
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