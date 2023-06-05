Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении
Конашенков: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 425 солдат
Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Также в ходе выполнения задач СВО на Донецком направлении нашим бойцам удалось уничтожить боевую машину пехоты, 14 автомобилей, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, за минувшие сутки было нанесено поражение ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, добавил Конашенков.
А ранее Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления. На кадрах, снятых БПЛА, видно, что горели машины, двигавшиеся по полю между лесопосадками.
VК / Минобороны России