ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 10:32

Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Конашенков: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 425 солдат

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также в ходе выполнения задач СВО на Донецком направлении нашим бойцам удалось уничтожить боевую машину пехоты, 14 автомобилей, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, за минувшие сутки было нанесено поражение ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, добавил Конашенков.

Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении
Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении

А ранее Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления. На кадрах, снятых БПЛА, видно, что горели машины, двигавшиеся по полю между лесопосадками.

BannerImage

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar