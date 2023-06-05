Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также в ходе выполнения задач СВО на Донецком направлении нашим бойцам удалось уничтожить боевую машину пехоты, 14 автомобилей, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, за минувшие сутки было нанесено поражение ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, добавил Конашенков.