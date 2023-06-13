Путин: ВСУ потеряли около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники

Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

"Что касается бронетехники, там ещё более серьёзные [потери], они за это время (контрнаступления. — Прим. ред.) потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа", — сказал Путин.