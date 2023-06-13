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13 июня, 14:33

Путин: ВСУ потеряли около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники

Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

"Что касается бронетехники, там ещё более серьёзные [потери], они за это время (контрнаступления. — Прим. ред.) потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа", сказал Путин.

Как добавил президент, по его подсчётам, это как раз "примерно 25%, а может быть, 30%" от общего количества поставленной Украине иностранной военной техники.

Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Провал украинского контрнаступления российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев

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