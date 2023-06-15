Украинский вертолёт Ми-8 сбит при попытке ударить неуправляемыми ракетами по России

По его словам, пара украинских Ми-8 пыталась атаковать в направлении Михайловка — Сергеевка, но ракеты упали с недолётом в 200 м. В итоге один вертолёт был сбит стрелками-зенитчиками на удалении 7 км от линии обороны подразделения. Стрельба по цели проводилась на догонном курсе с применением одной ЗУР ПЗРК "Игла".