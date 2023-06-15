Украинский вертолёт Ми-8 сбит при попытке ударить неуправляемыми ракетами по России
Войска России уничтожили ударный вертолёт ВСУ в Херсонской области
Российские военные сбили ударный вертолёт ВС Украины Ми-8 при попытке ударить неуправляемыми ракетами по Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
По его словам, пара украинских Ми-8 пыталась атаковать в направлении Михайловка — Сергеевка, но ракеты упали с недолётом в 200 м. В итоге один вертолёт был сбит стрелками-зенитчиками на удалении 7 км от линии обороны подразделения. Стрельба по цели проводилась на догонном курсе с применением одной ЗУР ПЗРК "Игла".
Ранее сегодня в Минобороны отчитались о поражении высокоточным оружием мест производства украинских ударных беспилотников. Как отметил Игорь Конашенков, цель была достигнута.
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