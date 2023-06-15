ВС России сбили два украинских Су-27 в небе над ДНР

ВС России сбили два украинских самолёта Су-27 в небе над ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Один из них был уничтожен истребительной авиацией, другой — средствами ПВО.