ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 11:25

ВС России сбили два украинских Су-27 в небе над ДНР

ВС России сбили два украинских самолёта Су-27 в небе над ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Один из них был уничтожен истребительной авиацией, другой — средствами ПВО.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", сказал он.

ВКС России сбили два украинских самолёта
ВКС России сбили два украинских самолёта

Также в Минобороны отчитались о поражении высокоточным оружием мест производства украинских ударных беспилотников. Как отметил Игорь Конашенков, цель была достигнута.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar