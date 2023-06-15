ВС России сбили два украинских Су-27 в небе над ДНР
ВС России сбили два украинских самолёта Су-27 в небе над ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Один из них был уничтожен истребительной авиацией, другой — средствами ПВО.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", — сказал он.
Также в Минобороны отчитались о поражении высокоточным оружием мест производства украинских ударных беспилотников. Как отметил Игорь Конашенков, цель была достигнута.
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