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25 июня, 08:47

В Курской области ударный беспилотник с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни

Ударный дрон с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни Гирьи Беловского района Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, БПЛА нашли накануне днём. Деревня Гирьи находится в 35 километрах от границы. Беспилотник нёс кумулятивный заряд КЗ-6. Такое вооружение предназначено для повреждения военного и промышленного оборудования и может пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

Сотрудники Росгвардии уничтожили БПЛА на месте. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. В результате происшествия были повреждены фасад и газовая труба.

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Обложка ©

Getty Images / sommersby

Иван Косицын
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