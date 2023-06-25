В Курской области ударный беспилотник с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни

Ударный дрон с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни Гирьи Беловского района Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, БПЛА нашли накануне днём. Деревня Гирьи находится в 35 километрах от границы. Беспилотник нёс кумулятивный заряд КЗ-6. Такое вооружение предназначено для повреждения военного и промышленного оборудования и может пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Сотрудники Росгвардии уничтожили БПЛА на месте. Пострадавших и разрушений нет.