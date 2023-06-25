Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника
Над Курском российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Система ПВО сбила над Курском беспилотники ВСУ. Видео © SHOT
По его данным, ВСУ пытались атаковать регион в ночь на 24 июня. Возможной целью беспилотников могли быть военные объекты области, но им не позволили к ним приблизиться: все четыре БПЛА были уничтожены системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 23 июня в небе над Курском средства ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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