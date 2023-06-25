Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

По его данным, ВСУ пытались атаковать регион в ночь на 24 июня. Возможной целью беспилотников могли быть военные объекты области, но им не позволили к ним приблизиться: все четыре БПЛА были уничтожены системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.