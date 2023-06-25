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25 июня, 06:40

Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

Над Курском российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Система ПВО сбила над Курском беспилотники ВСУ. Видео © SHOT

По его данным, ВСУ пытались атаковать регион в ночь на 24 июня. Возможной целью беспилотников могли быть военные объекты области, но им не позволили к ним приблизиться: все четыре БПЛА были уничтожены системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

Ранее Лайф писал, что в ночь на 23 июня в небе над Курском средства ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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