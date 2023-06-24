Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

В небе над Курском ночью сработали российские системы ПВО. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, была отражена атака беспилотников.

"Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!" — сообщил Старовойт в телеграм-канале.