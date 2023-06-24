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24 июня, 04:30

Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

Губернатор Старовойт: Ночью системы ПВО отразили атаку БПЛА со стороны ВСУ

В небе над Курском ночью сработали российские системы ПВО. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, была отражена атака беспилотников.

"Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!" — сообщил Старовойт в телеграм-канале.

ПВО сбила беспилотник над Курском

ПВО сбила беспилотник над Курском

Ранее Лайф писал, что пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области. Оба украинских БПЛА имели одну конечную цель — деревню Елизаветовка Глушковского района.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Арина Родионова
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