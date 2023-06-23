Система ПВО сбила беспилотник над Курском. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112", — написал глава региона.