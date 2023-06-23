ПВО сбила беспилотник над Курском
Губернатор Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике над Курском
Система ПВО сбила беспилотник над Курском. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112", — написал глава региона.
Ранее Лайф писал, что пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области. Оба украинских БПЛА имели одну конечную цель — деревню Елизаветовка Глушковского района.
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