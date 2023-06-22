Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красный Пахарь в Белгородской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы находятся на месте, подомовой обход пройдёт в светлое время суток.
А вечером 20 июня системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)