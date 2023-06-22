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22 июня, 19:48

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красный Пахарь в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод", — написал глава региона в телеграм-канале.

Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области

Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области

Гладков добавил, что оперативные службы находятся на месте, подомовой обход пройдёт в светлое время суток.

А вечером 20 июня системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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