Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красный Пахарь в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что оперативные службы находятся на месте, подомовой обход пройдёт в светлое время суток.