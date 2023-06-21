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21 июня, 07:27

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Казинка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.

По данным SHOT, дрон самолётного типа залетел на территорию России накануне около 23 часов.

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Ранее украинский беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме в центре Донецка. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, пострадавших нет. Возникший пожар был оперативно потушен спасателями.

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Матвей Константинов
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