Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Казинка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.
По данным SHOT, дрон самолётного типа залетел на территорию России накануне около 23 часов.
Ранее украинский беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме в центре Донецка. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, пострадавших нет. Возникший пожар был оперативно потушен спасателями.
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