Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Казинка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.

По данным SHOT, дрон самолётного типа залетел на территорию России накануне около 23 часов.